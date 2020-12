Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar face un à énorme dilemme pour Messi et Mbappé ?

Publié le 4 décembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Lionel Messi tout en essayant de prolonger Kylian Mbappé, il y aura un choix décisif à faire entre les deux hommes l’été prochain.

Lionel Messi arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison, le PSG tenterait une énorme manœuvre pour essayer de récupérer gratuitement la star argentine. Toutefois, alors que La Pulga touche plus de 60M€ brut par an au Barça, la direction du PSG serait contrainte d’alléger sa masse salariale, et donc d’envisager une vente de Kylian Mbappé qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. Mais les hautes instances du club au Qatar ne l’entendent pas de cette oreille…

Le Qatar refuse de sacrifier Mbappé