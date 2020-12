Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, prolongation... L'énorme menace envoyée par Neymar à Doha !

Publié le 4 décembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

La sortie de Neymar sur Lionel Messi n'en finit plus d'être commentée. Et visiblement, il semblerait bien qu'avec cette phrase, le Brésilien ait exprimé bien plus que sa simple volonté d'évoluer à nouveau avec La Pulga. Explications.

La belle et capitale victoire du PSG contre Manchester United (3-1) mercredi a été reléguée au second plan. Et pour cause, après la rencontre, Neymar a lâché une bombe qui a fait le tour du monde, puisqu'il a tout simplement affiché sa volonté de retrouver Lionel Messi dès la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes », a lancé le Brésilien au micro d' ESPN dans un éclat de rire, avant de se montrer beaucoup plus sérieux : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Une sortie qui a bien évidemment était reprise dans le monde entier et qui s'est retrouvée en Une de très nombreux médias, notamment en Espagne. La déclaration de Neymar a d'ailleurs été décortiquée et n'avait visiblement rien d'anodin.

Pour le PSG, ce sera Neymar et Messi ou... aucun des deux !

Dans l'entourage proche de Neymar, cette sortie n'a pas surpris. « Rien de neuf », confie ainsi un proche du Brésilien dans les colonnes de L'Equipe avant d'ajouter que « "Ney" avait déjà cherché à faire venir Leo (Messi) à Paris l'été dernier. Et oui, il a envie de le faire venir l'été prochain. » La volonté de Neymar d'attirer Lionel Messi n'est donc pas nouvelle. Et pour cause, comme le révèle Mundo Deportivo , les deux hommes sont toujours très proches au point de maintenir un contact quotidien. Par conséquent, Neymar est parfaitement conscient des problèmes rencontrés par Lionel Messi qui avait décidé de quitter le Barça l'été dernier, et visiblement ses plans n'ont pas évolué alors que son contrat prend fin en juin prochain. Ainsi, toujours d'après le quotidien catalan, la sortie du numéro 10 du PSG était parfaitement calculée et avait pour objectif d'envoyer un message à sa direction. Concrètement, si le club parisien ne recrute pas La Pulga , Neymar ne prolongera pas son bail qui s'achève en juin 2022. Cela ressemblerait donc à un énorme coup de pression adressé au PSG : soit le duo Messi-Neymar est reformé à Paris, soit le Brésilien entrera dans sa dernière année de contrat sans prolonger, prenant donc le risque de partir libre en juin 2022.

