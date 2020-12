Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a-t-il enfin trouvé son buteur ?

Publié le 4 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Ce mercredi, contre Ferencvaros, Martin Braithwaite a à nouveau trouvé le chemin des filets avec le FC Barcelone. Le Danois pourrait-il être l’attaquant de pointe tant recherché par Ronald Koeman cette saison ?

Arrivé cet été sur le banc de touche du FC Barcelone, Ronald Koeman a immédiatement mis de côté de Luis Suarez. Après 6 en Catalogne, l’Uruguayen a été cédé à l’Atlético de Madrid. Or, pour le Barça, le problème est que la succession du Pistolero n’a pas été assurée. Alors que le dossier Lautaro Martinez, trop onéreux, a rapidement été écarté, Koeman a également été mis en échec pour l’arrivée de Memphis Depay, qui était pourtant sa grande priorité. C’est donc sans remplaçant à Suarez que les Blaugrana ont débuté la rencontre. Un problème aux yeux de beaucoup, mais Martin Braithwaite est en train de montrer qu’il pourrait bien être la solution à moyen terme.

Braithwaite brille au Barça !