Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Mourinho sur la situation de Dele Alli !

Publié le 4 décembre 2020 à 1h15 par D.M.

Alors qu’il ne rentre pas dans les plans de José Mourinho, Dele Alli pourrait quitter Tottenham en janvier prochain. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur portugais s’est prononcé sur la situation du joueur, courtisé cet été par le PSG.

Dele Alli ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Le joueur anglais n'a pas été convoqué par José Mourinho pour disputer les dernières rencontre de championnat. Désireux de retrouver du temps de jeu, le milieu de terrain était proche d’un départ lors du dernier mercato estival. Le PSG aurait même formulé une offre de prêt à Tottenham, refusé par le président du club Daniel Lévy. Dele Alli est finalement resté au sein du club anglais, mais la question de son avenir devrait revenir au premier plan lors du prochain mercato hivernal. Selon Eurosport UK , le joueur voudrait quitter les Spurs afin de relancer une carrière qui stagne. Une opportunité à saisir pour le PSG, qui pourrait revenir à la charge en janvier.

« Je n'ai aucun problème avec Dele »