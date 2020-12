Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Di Maria s'active en coulisses pour son départ ?

Publié le 4 décembre 2020 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Angel Di Maria n'aurait toujours pas reçu de proposition intéressante de la part du PSG. En conséquence, les représentants d'El Fideo l'auraient proposé à d'autres écuries, dont la Juventus et l'Inter.

Angel Di Maria pourrait jouer sa dernière saison avec le PSG. Arrivé à l'été 2015 dans le club de la capitale, El Fideo sera en fin de contrat le 30 juin. Ainsi, l'international argentin devrait faire ses valises à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas dans les prochaines semaines avec le PSG. Et pour le moment, Angel Di Maria serait encore loin d'un renouvellement de contrat.

Aucune offre alléchante de la part du PSG pour Di Maria ?