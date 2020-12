Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé face à un énorme doute pour son avenir ?

Publié le 4 décembre 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait l’embarras du choix pour son avenir. D’ailleurs, sa décision finale devrait être basée sur des critères principalement sportifs, et non financiers…

Leonardo a du pain sur la planche pour les mois à venir. En plus de devoir acter la prolongation de Neymar avec le PSG, le directeur sportif brésilien tente également de fixer l’avenir de Kylian Mbappé qui, comme son compère de l’attaque, est engagé jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes. Et alors que Mbappé multiplie les prétendants de renom pour l’été prochain (Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City…), Le Parisien apporte de nouvelles précisions sur les coulisses de ce dossier brûlant du PSG.

Mbappé basera son choix sur les critères sportifs

Selon le quotidien, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas pris sa décision finale et se trouve en pleine hésitation étant donné que les plus grands clubs étrangers lui font la cour. Le numéro 7 du PSG aime le club de la capitale et aurait conscience qu’il y toucherait sensiblement la même chose sur le plan financier que s’il décidait de rejoindre le Real Madrid ou Liverpool. Par conséquent, Mbappé se concentrerait principalement sur l’aspect sportif pour prendre la meilleure décision. Affaire à suivre…