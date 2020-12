Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait prêt à relancer un dossier à 70M€ !

Publié le 4 décembre 2020 à 11h00 par A.D.

A la peine au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait prendre la succession d'Andrea Pirlo à la Juventus. S'il venait à rejoindre la Vieille Dame dans un avenir proche, le coach français devrait réclamer l'arrivée de Fabian Ruiz aux Bianconeri.

Zinedine Zidane et Andrea Pirlo ont un point en commun. Alors qu'ils ont du mal à enchainer les victoires avec leurs clubs respectifs, les deux coachs pourraient être licenciés dans un avenir proche. A en croire les indiscrétions de Calciomercato.it , l'avenir de Zinedine Zidane et d'Andrea Pirlo serait même lié. En effet, la Juventus pourrait se tourner vers le technicien du Real Madrid pour assurer la possible succession de son entraineur. Et dans le cas où il venait à poser ses valises à Turin, Zinedine Zidane aurait déjà une idée bien précise du premier joueur qu'il recruterait.

Zinedine Zidane voudrait envoyer Fabian Ruiz à la Juve