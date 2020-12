Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane déjà relancé par un gros club européen ?

Publié le 4 décembre 2020 à 9h30 par A.D.

En danger au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait ne plus y faire long feu. Alors qu'Andrea Pirlo serait en grande difficulté du côté de la Juventus, le coach français pourrait prendre sa succession à Turin.

Alors que les résultats du Real Madrid laissent à désirer ces dernières semaines, Zinedine Zidane pourrait payer les pots cassés. S'il ne parvient pas très vite à redresser la barre de la Maison-Blanche , le coach français pourrait être remercié. D'ailleurs, Florentino Pérez s'activerait déjà en coulisses pour dénicher son potentiel successeur. En effet, le président du Real Madrid aurait identifié les profils de Mauricio Pochettino et de Raul. Et comme l'a indiqué dernièrement la Gazzetta dello Sport , le dirigeant merengue aurait une préférence pour l'ancien de Tottenham. Plus que jamais en sursis au Real Madrid, Zinedine Zidane aurait tout de même de quoi rebondir s'il venait à être évincé.

Un avenir à la Juventus pour Zinedine Zidane ?