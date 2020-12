Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle piste inattendue activée en attaque ?

Publié le 4 décembre 2020 à 8h30 par D.M.

A la recherche d’un avant-centre, l’OM superviserait Ali Akman qui évolue à Bursaspor. Mais la concurrence est forte dans ce dossier.

L’OM voulait profiter du dernier mercato estival pour recruter une doublure à Dario Benedetto. Plusieurs pistes ont été activées par Pablo Longoria, mais le club marseillais a décidé finalement de recruter Luis Henrique pour 8M€. Problème, le joueur de 18 ans n’est pas un véritable avant-centre et André Villas-Boas a reconnu que son équipe avait vraisemblablement commis une erreur en le recrutant. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça » a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse ce jeudi.

Un jeune joueur turc sur les tablettes de l'OM ?

L’OM pourrait donc recruter un avant-centre lors du prochain mercato hivernal et une piste aurait été activée par Pablo Longoria. Selon les informations de Manu Lonjon, les dirigeants marseillais s’intéresseraient à Ali Akman, qui a inscrit sept buts cette saison sous le maillot de Bursaspor. Un profil intéressant, d’autant que l'avant-centre de 18 ans voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison. L’OM pourrait donc le recruter à moindre coût en janvier, mais la formation phocéenne n’est pas la seule à suivre Ali Akman. A en croire le journaliste, Galatasaray, Fenerbahce, le PSV et les équipes dirigées par Red Bull (Red Bull Salzbourg et RB Leipzig) observeraient les prestations du jeune attaquant.