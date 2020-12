Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture avec Houssem Aouar !

Publié le 4 décembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Vivement courtisé cet été et notamment par le PSG, Houssem Aouar a finalement continué sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Alors que des prétendants surveillent encore son évolution, le club rhodanien aurait déjà consenti à se séparer de sa pépite.

Il est l’un des joueurs qui a le plus fait tourner les têtes cet été, avant de finalement rester sous les couleurs de son club formateur. À l’instar de Memphis Depay, dont le transfert au FC Barcelone a capoté, Houssem Aouar n’a pas quitté l'Olympique Lyonnais. Pourtant courtisé par des poids lourds, comme la Juventus, Arsenal, le Real Madrid, ou le PSG, comme vous l’a révélé Le10Sport.com, l’international français a vu ses envies d’ailleurs freinées par les réalités du marché estival. Et bien qu’il ai affirmé en début de semaine sa satisfaction d’être resté sur les bords du Rhône, son départ ne serait plus qu’une question de temps.

Départ prévu cet été pour Aouar ?