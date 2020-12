Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision forte prise par Julian Draxler ?

Publié le 4 décembre 2020 à 7h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et actuellement blessé, Julian Draxler semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Les arrivées de Danilo Pereira et encore plus de Rafinha, semblent avoir eu un gros impact sur Julian Draxler. Actuellement blessé, l’Allemand joue très peu depuis le début de la saison. D’ailleurs, il n’a pas joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ! A seulement quelques mois de la fin de son contrat, il a déjà été poussé vers la sortie par Leonardo cet été et, avec l’Euro qui arrive à l’été 2021, Draxler serait prêt à claquer la porte.

Draxler veut quitter le PSG en janvier