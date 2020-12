Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas livre ses vérités sur deux dossiers brûlants !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h45 par A.C. mis à jour le 4 décembre 2020 à 23h49

André Villas Boas, coach de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet des discussions autour du dossier Joakim Mæhle.

Même si l’Olympique de Marseille s’est montré très actif lors du dernier mercato, notamment avec les arrivées de Leonardo Balerdi et de Michaël Cuisance, plusieurs postes semblaient un peu dépourvus. C’est le cas du poste d’attaquant de pointe... et André Villas-Boas l’a plusieurs fois fait remarquer à ses dirigeants ! « On a manqué un 9 de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position » a déclaré le coach de l’OM. « On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Avec le mercato hivernal qui se profile, l’arrivée d’un latéral droit a également été évoquée, notamment pour Joakim Mæhle de Genk.

« Un numéro 9 ? On en discute »