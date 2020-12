Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria répond à aux réclamations de Villas-Boas !

Publié le 4 décembre 2020 à 20h15 par H.G.

Alors qu’André Villas-Boas a réclamé l’arrivée d’un nouveau numéro 9 cet hiver, Pablo Longoria a ouvert la porte à l’arrivée d’un joueur dans ce secteur en janvier prochain.

« On a manqué un 9 de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », a lâché André Villas-Boas ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a ainsi admis que le recrutement de Luis Henrique s’était avéré être une sorte d’erreur de casting, le Brésilien étant davantage un ailier qu’un avant-centre. Par conséquent, André Villas-Boas réclame une nouvelle fois le recrutement d’un attaquant en janvier prochain qui puisse être à même d’enfin corriger les soucis rencontrés par l’OM sur le plan offensif. Et ce vendredi, Pablo Longoria est allé dans le même sens que son entraîneur en expliquant travailler dans l’optique de la venue d’une recrue dans ce secteur, sans pour autant donner de nom précis.

« Nous sommes en train de travailler sur des pistes différentes pour le poste de numéro 9 »