Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va avoir du mal pour sa grande priorité du mercato…

Publié le 4 décembre 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a reconnu s’être trompé en recrutant Luis Henrique l’été dernier pour pouvoir le faire évoluer en tant qu’avant-centre, ce poste serait la nouvelle grande priorité de l’entraîneur de l’OM. Mais une première piste s’est déjà refermée…

Si Dimitri Payet est parvenu à revenir en forme lors des derniers matchs de l’OM face au FC Nantes et l’Olympiakos, l’état de forme de Dario Benedetto continue de poser problème. Le buteur argentin, même s’il est enfin parvenu à trouver le chemin des filets contre les Canaris, peine très clairement à retrouver son niveau de la saison passée, et ses performances s’en ressentent sur le secteur offensif de l’OM. De plus, André Villas-Boas manque cruellement d’options pour concurrencer Benedetto, et l’entraîneur portugais a d’ailleurs fait un mea culpa pour le moins surprenant à ce sujet.

« On va essayer de régler ça en janvier »

Interrogé jeudi en conférence de presse, Villas-Boas a indiqué qu’il avait fait fausse route en estimant que le recrutement de Luis Henrique à l’OM l’été dernier (8M€) permettait d’avoir une doublure au poste d’avant-centre : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », a d’abord indiqué l’entraîneur de l’OM, avant de lâcher cette précision qui a toute son importance : « On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». En clair, André Villas-Boas est donc en quête d’un nouveau buteur pour l’OM. Mais il peut déjà oublier une piste XXL…

Ce ne sera pas Giroud pour l’OM