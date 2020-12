Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité se présente pour Thomas Tuchel !

Publié le 4 décembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien qu'il se soit offert un sursis grâce à la victoire du PSG contre Manchester United (3-1), Thomas Tuchel sait toujours que son avenir à moyen terme ne passe plus par le club de la capitale où son contrat arrive à échéance en juin prochain. Malgré tout, l'Allemand ne devrait pas avoir de mal à rebondir.

L'avenir de Thomas Tuchel est un sujet qui n'a pas manqué de faire parler ces dernières semaines. Et pour cause, bien que le PSG ait atteint la finale de la Ligue des Champions à Lisbonne au mois d'août, le début de saison des Parisiens fait grincer des dents à Doha. Le le club de la capitale a déjà concédé trois défaites en Ligue 1, mais surtout, la relation entre l'Allemand et Leonardo a longtemps posé problème, notamment lors du mercato. En coulisses, le directeur sportif du PSG scrute le marché à la recherche d'un nouvel entraîneur. Les noms de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino reviennent ainsi avec insistance. Cependant, ces derniers jours, Leonardo avait tenu à apaiser les tensions au micro de PSG TV : « On doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu’on n’avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde (…) De temps en temps, les échanges sont plus chauds, mais on n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne . » Mais les résultats du PSG en Ligue des Champions auraient bien pu avoir raison de Thomas Tuchel. Le club de la capitale a effectivement frôlé la catastrophe avec une élimination dès la phase de groupes de la C1. Mais la victoire poussive contre le RB Leipzig (1-0) et surtout celle convaincante à Old Trafford (3-1) offrent un sursis à Thomas Tuchel qui peut souffler pour son avenir. Du moins à moyen terme.

Manchester United-Tuchel : Intérêt réciproque

En effet, il faudra déjà terminer le travail en Ligue des Champions. Mardi prochain, le PSG reçoit Istanbul Basaksehir avec son destin en mains. Une victoire offrirait même la première place du groupe aux Parisiens. Un miracle quand on se rappelle la position dans laquelle s'était retrouvé le club parisien après les trois premiers matches. Par conséquent, la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 est bien engagée ce qui va permettre à Thomas Tuchel d'aborder plus sereinement la seconde partie de saison. En revanche, en ce qui concerne la prochaine saison, l'Allemand n'a plus beaucoup d'espoirs. Et pour cause, son contrat prend fin en juin prochain, et une prolongation ne semble absolument pas à l'ordre du jour pour le moment. L'ancien entraîneur du Borussia Dortmund peut donc commencer à envisager son avenir loin de la capitale. Et il n'aura probablement pas de mal à rebondir. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Thomas Tuchel a déjà des touches en Premier League. Des échanges ont même eu lieu entre l'entourage de l'entraîneur du PSG et des formations britanniques dont l'identité n'ont pas filtré. Christian Falk confirme d'ailleurs la tendance et affirme que l'un des clubs intéressés n'est autre que Manchester United. Le journaliste de Bild assure même que l'intérêt est réciproque et que Thomas Tuchel se verrait bien rebondir sur le banc des Red Devils où Ole Gunnar Solskjaer semble en danger. Le club du nord de l'Angleterre pointe en effet à la neuvième place de Premier League et n'est pas encore assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cela il faudra ne pas perdre sur la pelouse du RB Leipzig. Une élimination de Manchester United en phase de groupes de la C1 pourrait sceller le sort du Norvégien. Ironie du sort, en s'imposant à Old Trafford avec le PSG, Thomas Tuchel a placé Ole Gunnar Solskjaer dans une situation compliquée. Et pourrait donc en profiter pour le remplacer la saison prochaine.