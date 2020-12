Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à côté d’un joli coup à cause de Bartomeu !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Alors que Manchester City aurait été prêt à faire une fleur au FC Barcelone pour le transfert d’Eric Garcia lors du dernier mercato, l’ancien président du FC Barcelone serait la cause de l’échec de l’opération. Explications.

Depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur en août dernier, le FC Barcelone a fait de Memphis Depay et d’Eric Garcia ses deux grandes priorités pour la fenêtre des transferts. Cependant, ni l’attaquant de l’OL, ni le défenseur de Manchester City, n’a débarqué au FC Barcelone alors que leurs contrats respectifs courraient jusqu’en juin prochain, et la situation demeure la même. Concernant Eric Garcia, le FC Barcelone aurait pu bénéficier d’un coup de main de Manchester City pour l’indemnité du transfert. Cependant, Josep Maria Bartomeu aurait décidé de ne pas saisir la main tendue par les Skyblues .

Un Bartomeu indécis, qui aurait agacé City pour Garcia