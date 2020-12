Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une nouvelle carte à jouer cet hiver !

Publié le 4 décembre 2020 à 22h15 par A.C.

Ander Herrera, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, pourrait faire ses valises cet hiver.

Au mois de janvier, il ne devrait vraisemblablement pas y avoir de grosses dépenses, pour le Paris Saint-Germain comme pour la plupart des clubs européens. Le mercato hivernal devrait être celui des échanges et Leonardo semble déjà avoir une piste claire. Voilà plusieurs mois déjà que la presse italienne parle d’un intérêt prononcé du PSG pour Christian Eriksen de l’Inter, qui pourrait être concerné par un échange avec Leandro Paredes. Pourtant, ce dossier ne semble pas vraiment avancer...

Herrera plutôt sue Paredes pour Eriksen ?