Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman botte en touche pour cette cible de longue date !

Publié le 4 décembre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Eric Garcia depuis cet été, Ronald Koeman préfère ne pas aborder le cas du défenseur espagnol dès maintenant.

Tandis que Gerard Piqué et Clément Lenglet se sont blessés dernièrement, le FC Barcelone n’a plus que Ronald Araújo comme défenseur central de métier dans son équipe première en attendant le retour de Samuel Umtiti prochainement. Ainsi, vu l’absence longue durée de son emblématique défenseur espagnol, la question d’un recrutement dans ce secteur au Barça se pose plus que jamais, et le nom revenant avec le plus d’insistance n’est autre que celui d’Eric Garcia. Déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone l’été dernier, l’Espagnol est actuellement dans la dernière année de contrat à Manchester City, et il est ainsi fréquemment annoncé qu’il pourrait rallier le Camp Nou dès cet hiver.

« Il est encore tôt pour parler de transferts »