Mercato - PSG : Leonardo a un plan pour Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 décembre 2020 à 18h33

Alors que Lionel Messi est dans la dernière année de son contrat au FC Barcelone, le PSG se verrait bien attirer l’international argentin dans ses rangs librement l’été prochain. Pour autant, si cette idée ferait de longue date son chemin, rien ne serait définitivement arrêté dans cette optique à l’heure actuelle.

Bien que Lionel Messi soit resté au FC Barcelone cet été, le feuilleton entourant son avenir n’est en rien terminé pour l’instant. Et pour cause, après avoir été retenu par Josep Maria Bartomeu en août dernier, l’international argentin honore actuellement sa dernière année de contrat au sein de son club de toujours et se dirige vers un départ libre en juin prochain. Les négociations pour la prolongation de son contrat au Barça n’auraient pas repris, tandis que les pré-candidats à l’élection présidentielle de l’écurie barcelonaise prévue le 24 janvier prochain aient émis le souhait de conserver La Pulga . Mais dans le même temps, Neymar a émis un autre souhait pour Lionel Messi au sortir de la victoire du PSG contre Manchester United ce mercredi à Old Trafford en Ligue des Champions (3-1), à savoir celui de retrouver son ancien coéquipier dans la capitale française. « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a-t-il lâché au micro d’ ESPN .

Le PSG songerait à recruter Lionel Messi…

Il n’en fallait donc pas plus pour que de nombreuses spéculations paraissent au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Et désormais, l’international argentin est annoncé comme étant dans le viseur du PSG en vue de la prochaine session estivale des transferts, et ce après avoir déjà un temps été lié au club de la capitale l’été passé. ESPN va plus loin ce vendredi en affirmant tout simplement que le Paris Saint-Germain explorerait la possibilité d’enrôler Lionel Messi l’été prochain alors qu’il sera un joueur libre s’il ne prolonge pas au FC Barcelone. Ce projet serait même murement réfléchi depuis l’été dernier entre Neymar et Leonardo d’après les sources consultées par la branche américaine du média. En effet, celle-ci affirme que l’attaquant de 28 ans et le directeur sportif du PSG ont discuté cet été de la possibilité de recruter Lionel Messi, et leur intérêt à l’égard du natif de Rosario ne se serait pas amenuisé avec le temps, loin s’en faut ! Désormais, le PSG réfléchirait donc à éventuellement mener une offensive pour recruter le légendaire numéro 10 du FC Barcelone, même si les pensionnaires du Parc des Princes risquent de devoir faire face à la concurrence de Manchester City dans le dossier. Ces derniers étaient d’ailleurs les favoris dans la course à la signature de l’Argentin l’été dernier, comme le rappelle ESPN .

… mais son arrivée serait encore loin d’être actée !