Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 16h45 par H.G. mis à jour le 4 décembre 2020 à 16h59

Alors que Neymar a émis le souhait de rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine, le PSG serait prêt à exaucer la volonté de son international brésilien.

« Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a lâché Neymar au micro d’ ESPN ce mercredi après la victoire du PSG face à Manchester United à Old Trafford en Ligue des Champions (3-1). Cette phrase prononcée par le numéro 10 du Paris Saint-Germain a fait l’effet d’une bombe, celui-ci effectuant un clair appel du pied à l’adresse de Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone s’achèvera le 30 juin prochain. Plus que jamais, l’opportunité de recruter La Pulga existe pour le PSG, et il semblerait que le club de la capitale n’ait pas l’intention de laisser passer sa chance.

Le PSG songerait à une offensive pour Lionel Messi l’été prochain !