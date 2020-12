Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo persiste et signe pour une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 15h45 par A.D.

Ce jeudi soir, Daniel Riolo a affirmé que Lionel Messi sera un joueur du PSG la saison prochaine. Dans l'After Foot, le journaliste de RMC Sport a étayé son propos.

Après la victoire du PSG face à Manchester United ce mercredi soir, Neymar a fait savoir qu'il voulait à tout prix évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a confié la star brésilienne à ESPN . Alors que Neymar n'a pas révélé l'identité du club dans lequel il pourrait cohabiter à nouveau avec Lionel Messi, Daniel Riolo a annoncé que La Pulga allait le rejoindre au PSG cet été. « Là on est entre nous, je peux même dire que Messi sera au PSG l’année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l’année prochaine » , a-t-il lancé sur le plateau de l'émission RMC Europa , avant de s'expliquer dans l' After Foot .

«Le seul club capable d'accueillir Messi c’est le PSG»