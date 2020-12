Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Daniel Riolo annonce l’arrivée de… Lionel Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Régulièrement annoncé proche du PSG depuis mercredi soir et l’appel du pied de Neymar, Lionel Messi sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine selon Daniel Riolo.

Depuis la déclaration de Neymar mercredi à ESPN , lors de laquelle il a fait un véritable appel du pied à Lionel Messi, on ne cesse d’alimenter le feuilleton Messi. Des personnalités du monde du football comme le président intérimaire du FC Barcelone, à savoir Carles Tusquets, le candidat à la présidence du Barça Joan Laporta, ou encore le coéquipier de Neymar au PSG, Leandro Paredes, ont tous mis les pieds dans le plat. La presse, via Le Parisien et RMC Sport ont également fait un point sur la situation de Lionel Messi au Barça , où son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison, et sur les obstacles qui se mettent sur la route du PSG concernant le recrutement du capitaine du FC Barcelone. Mais l’arrivée de Messi au PSG pourrait déjà être bouclée.

« Messi sera au PSG l’année prochaine »