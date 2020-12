Foot - Mercato- PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Messi… Leonardo a une priorité claire !

Publié le 4 décembre 2020 à 17h45 par H.G. mis à jour le 4 décembre 2020 à 18h12

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective d’accueillir Lionel Messi librement l’été prochain, le club de la capitale concentrerait néanmoins toujours son attention sur Neymar et Kylian Mbappé.

Si le coup d’envoi du mercato hivernal est encore loin, Leonardo a malgré tout du pain sur la planche en tant que directeur sportif du PSG. Et pour cause, l’Italo-brésilien doit s’occuper de la délicate question des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats s’achèveront le 30 juin 2022. Pour l’instant, comme le10sport.com vous l’a révélé, aucune avancée majeure n’est à signaler dans ces deux dossiers, le PSG n’ayant pas encore transmis d’offre concrète à l’un des deux joueurs. Et parallèlement, un autre dossier viendrait s’ajouter à la pile de Leonardo, à savoir celui de Lionel Messi. D’après ESPN , le Paris Saint-Germain explorerait la possibilité de le recruter librement l’été prochain, au moment où son contrat au FC Barcelone arrivera à son terme.

Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé resteraient la grande priorité du PSG !