Mercato - Barcelone : Sergino Dest dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 4 décembre 2020 à 23h00 par A.D.

Alors qu'il aurait pu rejoindre le Bayern, Sergino Dest a préféré signer au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Questionné sur son transfert, le latéral néerlandais a justifié son choix.

Alors que Nelson Semedo s'est engagé en faveur de Wolverhampton, le Barça a décidé de miser sur Sergino Dest pour le remplacer. Le club catalan est parvenu à convaincre à la fois l'Ajax, grâce à un chèque de près de 21M€, et l'arrière droit néerlandais. Lors d'un entretien accordé à AP News (Associated Press), Sergino Dest est revenu sur les dessous de son transfert et a révélé pourquoi il avait recalé le Bayern pour finalement poser ses valises au Barça.

«Ce n'était pas facile, facile, mais c'est le club de mes rêves»