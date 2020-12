Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lâche en interne ? Il répond !

Publié le 4 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Zinédine Zidane voit sa place menacée. Alors que son aventure pourrait se terminer, le technicien madrilène serait toujours soutenu au sein de la Maison Blanche.

La défaite de trop ? Pas encore, mais le revers contre le Shaktar Donetsk a encore fragilisé la place de Zinédine Zidane. Depuis les deux échecs consécutifs à domicile contre Cadix et déjà le club ukrainien, l'avenir de l'entraîneur français balancerait. Florentino Perez aurait entamé des contacts avec Mauricio Pochettino, et les derniers résultats du Real Madrid pourrait rapprocher le technicien argentin de la Maison Blanche . Une autre menace planerait au-dessus de Zinédine Zidane, puisque les Merengues envisageraient aussi de lancer Raul avec l'équipe première.

« J'ai la confiance du club »