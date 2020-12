Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG verrait enfin le bout du tunnel avec Jesé Rodriguez !

Publié le 4 décembre 2020 à 19h15 par Th.B.

En perdition depuis presque son arrivée au PSG à l’été 2016, Jesé Rodriguez discuterait avec les dirigeants du club parisien pour résilier son contrat depuis plusieurs jours désormais.

Arrivé au PSG pour le début du passage d’Unai Emery sur le banc du club de la capitale, Jesé Rodriguez est sans contestation possible un échec sportif. En effet, en l’espace de quatre saisons et demi, l’Espagnol n’a disputé que 18 rencontres avec le PSG dont 14 lors de son premier exercice au Paris Saint-Germain. Par la suite, Jesé Rodriguez est allé de prêt en prêt, de Stoke City au Sporting Lisbonne en passant par le Betis Séville. De retour au PSG depuis cet été, Jesé ne s’entraîne même plus avec le groupe professionnel ces derniers puisqu’il est retourné en Espagne en raison de problèmes personnels selon Le Parisien . Et le quotidien de la capitale dévoile une information qui pourrait bien faire le bonheur de quelques supporters parisiens.

Discussions pour une résiliation de contrat de Jesé Rodriguez !