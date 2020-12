Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 4 décembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Agent de Gareth Bale entre autres, Jonathan Barnett a confié à ESPN qu’un accord avait été trouvé avec le clan Eduardo Camavinga pour gérer les affaires du milieu du Stade Rennais qui figure dans le viseur du Stade Rennais.

Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais à la fin de la saison, moment où il ne lui restera qu’une seule année de contrat, une prolongation ne semblant pas être dans les tuyaux à l’instant et le principal intéressé ayant assuré en conférence de presse que ce n’était pas le moment de se pencher sur la question. L’occasion pour le Real Madrid, très intéressé par le profil du jeune milieu de terrain de 18 ans, de préparer son offensive. D’autant plus que l’international français a récemment décidé de ne plus travailler avec Moussa Sissoko, qui était jusqu’ici son agent. Alors que plusieurs représentants dont Jorge Mendes essayaient d’obtenir l’aval du clan Camavinga pour gérer les affaires du joueur, Le Parisien a révélé que le joueur avait décidé de rejoindre l’écurie de Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale notamment.

Camavinga a rejoint l’agent de Gareth Bale