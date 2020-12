Foot - Mercato

Mercato : Mourinho sur un cadre de l'Inter Milan ?

Publié le 4 décembre 2020 à 14h55 par La rédaction

Peu utilisé en Italie, Milan Skriniar aurait déjà pu faire ses valises cet ét. Maintenant, Tottenham tiendrait la corde pour s’attacher ses services mais devra mettre le prix.