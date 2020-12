Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait relancé un vieux dossier !

Publié le 5 décembre 2020 à 1h15 par A.D.

Il y a plusieurs mois, Leonardo aurait identifié le profil de Riccardo Calafiori. Alors qu'il n'aurait pas oublié l'idée de recruter la pépite de la Roma, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec la Juventus et Manchester United sur ce dossier. Toutefois, Riccardo Calafiori pourrait snober toutes ces écuries européennes pour prolonger avec les Giallorossi.

En quête d'un nouvel arrière gauche, Leonardo aurait coché le nom de Riccardo Calafiori il y a plusieurs mois. Et le directeur sportif du PSG n'aurait pas été le seul, puisque la Juventus et la Fiorentina auraient également souhaité recruter la pépite de l'AS Rome lors du dernier mercato estival. Alors que Riccardo Calafiori n'a pas quitté les Giallorossi , Leonardo verrait toujours d'un bon oeil son arrivée au PSG. Toutefois, plusieurs obstacles pourrait se mettre en travers de sa route.

Riccardo Calafiori prêt à recaler le PSG ?