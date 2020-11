Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Anniversaire, Covid... Leonardo prend une décision radicale pour Jesé !

Publié le 29 novembre 2020 à 23h45 par D.M.

En difficulté au PSG, Jesé a de nouveau fait parler de lui, mais pour des raisons extra-sportives. Le défenseur s’est rendu en Espagne afin de participer à un anniversaire où les gestes barrières n’ont pas été respectés. Un comportement qui aurait entraîné la colère des dirigeants parisiens.

Jesé doit attendre la fin de la saison avec impatience. Recruté par le PSG en 2016 contre un chèque de 25M€, l’ancien joueur du Real Madrid n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien et devrait quitter la capitale à l’issue de son contrat, en juin prochain. L’attaquant a, ces dernières saisons, enchaîné les prêts et devait de nouveau être cédé lors du dernier mercato estival, mais les dirigeants du PSG n’ont pas réussi à lui trouver un point de chute. Cette saison, Jesé n’a disputé que 22 minutes de jeu en Ligue 1 et sa situation ne devrait pas évoluer favorablement.

