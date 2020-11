Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dubaï, Golfe... Caïazzo sort du silence !

Publié le 29 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

En voyage aux Emirats Arabes Unis cette semaine sur une invitation du Dubaï Sports Council, Bernard Caïazzo a justifié les raisons de son déplacement et une potentielle collaboration à l'avenir.

Alors que l'ASSE est dans une situation sportive et financière assez instable, Bernard Caïazzo s'est rendu aux Emirats Arabes Unis cette semaine afin de rencontrer le Dubaï Sports Council, équivalent du Ministère des Sports. Un voyage d'affaires qui n'a pas manqué de faire parler, relançant notamment les rumeurs de rachats du club du Forez, deux ans après l'échec des investisseurs américains de Peak6. Alors que Le Progrès révélait cette semaine un voyage afin de visiter les centres de formation de certains clubs locaux et ainsi nouer des partenariats, Bernard Caïazzo a tenu à justifier les raisons de sa visite, évoquant notamment l'importance pour Saint-Etienne de travailler à l'international.

« Le but est d'étudier comment on peut collaborer sur ces différents sujets »