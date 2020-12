Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maldini, prolongation… Longoria tape du poing sur la table pour Thauvin !

Publié le 4 décembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Avant la rencontre opposant Nîmes à l’OM ce vendredi soir, Pablo Longoria a mis les choses au clair concernant le dossier Florian Thauvin au micro de Téléfoot La Chaîne.

À l’occasion d’un entretien accordé à Simone Rovera pour Téléfoot La Chaîne , Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC, révélait récemment que le club rossoneri suivait avec attention l’évolution de la situation de Florian Thauvin à l’OM. Alors que le champion monde tricolore dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain avec l’OM, Maldini expliquait que c’était « évidemment un joueur que l’on suit ». Une sortie médiatique qui n’avait pas plu à André Villas-Boas qui avait poussé un léger coup de gueule en conférence de presse suite à ces déclarations. Et du côté de Pablo Longoria, on n’a pas apprécié non plus. Le directeur du football de l’OM a cependant tenu à faire savoir ce vendredi qu’une discussion avait eu lieu entre toutes les parties, dont le Milan AC, à ce sujet.

«Je n’ai pas trouvé les déclarations très respectueuses»