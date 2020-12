Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Tuchel... Un scénario catastrophe se dessine pour Leonardo !

Publié le 4 décembre 2020 à 20h30 par La rédaction

Leonardo pourrait bien se retrouver sans solutions, pour la succession de Thomas Tuchel. Ce dernier est sous contrat jusqu'en juin prochain et semble bien décidé à claquer la porte...

Thomas Tuchel pourrait vivre ses derniers mois à la tête du Paris Saint-Germain, ses derniers jours même, en cas d’une incroyable élimination en phase de poules de la Ligue des Champions. Son contrat avec le PSG se termine en juin prochain et pour le moment, Leonardo ne semble absolument pas avoir l’intention de le prolonger. Nous vous parlons en effet sur le10sport.com de la volonté du directeur sportif du PSG de confier les rênes à Massimiliano Allegri. Selon nos informations, des premiers contacts ont même été pris en décembre 2020 avec l’ancien de la Juventus, qui semble déterminé à retrouver un projet ambitieux au plus vite. Son nom a été lié au Real Madrid, ou encore à l’Inter et même à la Juve, mais Allegri est toujours disponible et Leonardo semble donc préparer son arrivée au PSG, pour remplacer Tuchel.

Allegri vise la Premier League !

Pourtant, les choses pourraient se passer autrement ! Lors d’un entretien accordé au Times ce vendredi, Massimiliano Allegri a en effet annoncé avoir un faible... pour la Premier League ! « J'aimerais faire l'expérience de la Premier League. Bien sûr ! » a expliqué Allegri, qui à aucun moment ne cite la France ou le PSG. « En Italie, j'ai passé quatre ans à Milan. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m'attends à retravailler en Italie, mais c'est difficile, ou en Angleterre ». Mais où ? Plusieurs clubs semblent intéressés, comme Chelsea, où Frank Lampard commence à faire grincer des dents et qui a une histoire particulière avec les entraineurs italiens, de Gianluca Vialli à Maurizio Sarri, en passant par Antonio Conte, Carlo Ancelotti ou encore Roberto Di Matteo.

… mais Allegri aurait d'autres plans