Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 1 décembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que l'avenir de Massimiliano Allegri balancerait entre l'Inter et le PSG, le destin de l'entraîneur italien dépendrait fortement de son prédécesseur à la Juventus. Et Antonio Conte semblerait reprendre du crédit chez les nerazzurri.

En proie aux critiques, Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du PSG. C'est une question de temps. En fin de contrat en juin prochain, le technicien allemand pourrait même perdre sa place avant l'expiration de son bail. Massimiliano Allegri serait le premier choix de Leonardo pour reprendre en main le club de la capitale. Mais, très apprécié en Italie, Max pourrait également rebondir à l'Inter, où Antonio Conte ne serait pas parfaitement installé. Les nerazzurri envisageraient le même changement que la Juventus à l'été 2014. Et comme Massimiliano Allegri donnerait sa préférence à un retour en Serie A, le PSG se retrouve particulièrement menacé dans ce dossier.

L'Inter lâcherait prise pour Allegri