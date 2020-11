Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri prêt à rejoindre Leonardo ? La réponse !

Publié le 28 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors que Massimilano Allegri serait considéré comme la priorité du PSG pour la succession de Thomas Tuchel, la réciproque serait erronée. L'entraîneur italien donnerait sa préférence à l'Inter.

Qui sera sur le banc parisien la saison prochain ? C'est encore difficile à savoir. La seule tendance viable exclurait Thomas Tuchel. En conflit ouvert avec Leonardo, le technicien allemand serait également en danger face aux résultats décevants de son équipe. Depuis la finale de la dernière édition de Ligue des Champions, le PSG réalise un début de saison mitigé. Bien que leader de Ligue 1, le club de la capitale n'affiche pas sa supériorité habituelle. Et la campagne européenne ne redresse pas le bilan, avec une qualification en phase finale encore loin d'être obtenue. Le directeur sportif parisien suivrait plusieurs pistes, comme Thiago Motta ou Mauricio Pochettino, et le dossier prioritaire serait l'arrivée de Massimiliano Allegri.

Un retour en Serie A pour Allegri ?