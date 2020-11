Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour la succession de Tuchel ?

Publié le 28 novembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que la succession de Thomas Tuchel devrait passer par Massimilano Allegri, l'entraîneur italien est aussi courtisé par l'Inter. Mais les nerazzurri pourraient opter pour une autre issue, laissant à Leonardo la possibilité de conclure le dossier.

Thomas Tuchel s'est offert un répit. Avec la victoire du PSG contre Leipzig, le technicien allemand reste en course pour se qualifier en huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'éventualité d'un licenciement s'éloigne quelque peu. Pas encore de quoi respirer sereinement, mais une bouffée d'air nécessaire. En fin de contrat en juin prochain, l'aventure de Thomas Tuchel ne devrait cependant pas se poursuivre la prochaine saison. Ainsi, Leonardo préparerait sa succession. La piste privilégiée du PSG serait Massimiliano Allegri, libre depuis 2019. De son CV impressionnant, l'entraîneur italien ne laisserait pas insensible les grands clubs européens. Toutefois, la piste Manchester City s'est éteinte avec la prolongation de Pep Guardiola, et l'intérêt de l'Inter pourrait également se refroidir.

L'Inter pourrait partir sur Cambiasso