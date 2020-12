Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Leonardo ont déjà préparé le terrain pour Messi

Publié le 4 décembre 2020 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG songerait à la possibilité de recruter Lionel Messi l’été prochain, Neymar et Leonardo évalueraient cette opportunité depuis maintenant un long moment.

Le moins que l’on puisse dire est que l’annonce de Neymar mercredi dernier après la victoire du PSG contre Manchester United (3-1) a fait l’effet d’une bombe. Et pour cause, au micro d’ ESPN , l’international brésilien a émis le souhait de retrouver Lionel Messi dès la saison prochaine pour évoluer de nouveau avec lui. Cela tombe bien, l’Argentin arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, chose qui pourrait offrir au PSG l’occasion de le recruter en tant que joueur libre. De ce fait, l’écurie francilienne explorerait la possibilité de l’enrôler à l’été 2021, et cette idée ne serait pas envisagée depuis quelques jours seulement.

Neymar et Leonardo parleraient de Lionel Messi depuis l’été dernier !