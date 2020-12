Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'incroyable aveu de Zidane !

Publié le 4 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que sa place au Real Madrid semble plus fragile que jamais, Zinédine Zidane est conscient de la mauvaise passe qu'il traverse.

Les trois Ligue des Champions consécutives semblent bien loin. Vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles entre 2016 et 2018 pour son premier mandat, Zinédine Zidane a été appelé par le Real Madrid quelques mois après son départ. Avec une Liga pour son retour, l'entraîneur français a confirmé tout son talent, mais les certitudes s'effritent depuis quelques semaines. Le Real Madrid s'est encore incliné contre le Shaktar Donetsk (2-0) et pourrait donc être éliminé dès la phase de poules, tandis que le championnat ne permet pas de relever le bilan. Et Zinédine Zidane pourrait en faire les frais.

« C'est sûrement le moment le plus difficile de ma carrière »