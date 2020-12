Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle insurmontable dans le dossier Di Maria ?

Publié le 4 décembre 2020 à 20h45 par A.D.

Alors que le PSG ne lui aurait pas encore formulé une offre de contrat alléchante, le clan Di Maria aurait sondé d'autres clubs, et en particulier l'Inter et la Juventus. Toutefois, le salaire d'Angel Di Maria poserait problème à ses potentiels poursuivants.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria pourrait faire ses adieux au PSG à la fin de la saison. D'autant que Leonardo et le numéro 11 du PSG seraient encore loin d'un accord contractuel. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore formulé d'offre suffisamment intéressante pour le clan Di Maria. Dans cette optique, Angel Di Maria afficherait sa préoccupation en interne et ses agents auraient proposé ses services à d'autres écuries, dont la Juventus et l'Inter. Toutefois, les clubs sondés seraient refroidis par les revendications salariales de l'Argentin.

Angel Di Maria trop gourmand ?