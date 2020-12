Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack de Tuchel affiche de grandes ambitions pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2020 à 0h15 par A.M.

Désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024, Timothée Pembélé affiche ses ambitions pour le futur avec notamment la volonté de s'inscrire durablement au sein du groupe professionnel.

Le PSG ne veut plus reproduire les mêmes erreurs que par le passé avec les talents de son centre de formation. Toujours échaudé par les départs d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, Leonardo ne compte plus voir les meilleurs espoirs du PSG s'envoler libre. C'est la raison pour laquelle Timothée Pembélé a signé un nouveau contrat avec son club formateur. Titulaire contre Bordeaux samedi (2-2) pour ses grands débuts en professionnel, le défenseur de 18 ans est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024. Un belle preuve de confiance de la direction parisienne. Et Timothée Pembélé compte bien prouver qu'il mérite sa place à Paris où il souhaite s'imposer durablement.

«J’espère gagner du temps de jeu et, un jour, devenir titulaire»