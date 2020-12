Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud pourrait réactiver une piste en défense !

Publié le 5 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Toujours en quête d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr vers le Bayern Munich, l’OM d’André Villas-Boas aurait toujours une cible précise en tête.

Alors que l’OM est aujourd'hui 2e du Championnat de Ligue 1 avec un match de moins que le PSG, les Phocéens seraient déjà actifs en vue du prochain mercato hivernal. Si André Villas-Boas a récemment confirmé être à la recherche d’un nouveau numéro 9, le tacticien portugais pourrait aussi réactiver une ancienne piste. Joakim Maehle était tout proche de rejoindre l’OM en toute fin de mercato estival. Mais, dans les dernières secondes, son club de Genk avait augmenté sa demande, obligeant les Marseillais à abandonner les négociations.

Le dossier Joakim Maehle bientôt relancé ?