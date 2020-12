Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a failli prendre une incroyable décision pour Zidane !

Publié le 5 décembre 2020 à 9h00 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a bien songé à un départ de Zinedine Zidane.

Champion d’Espagne en titre, Zinedine Zidane est plus en danger que jamais. Le coach du Real Madrid serait en effet tout proche d’un départ et, à en croire MARCA , la rencontre face au FC Séville en Liga sera cruciale pour son avenir. En conférence de presse, le Français s’est montré un peu fataliste. « Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable, aussi bien en tant que joueur ou qu'entraîneur. Je suis ici pour vivre ça jusqu'au dernier jour. C'est sûrement le moment le plus difficile de ma carrière d'entraîneur, mais je ne pense pas à ces choses » a expliqué le coach du Real Madrid... qui aurait très bien pu être débarqué ces derniers jours !

Pérez voulait virer Zidane après le Shakhtar