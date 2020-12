Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un tournant décisif dans le dossier Saliba ?

Publié le 5 décembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors qu’une décision finale devrait être prise entre William Saliba et Arsenal dans les prochains jours, l’ancien défenseur de l’ASSE où il est d’ailleurs annoncé pour un prêt, aimerait revenir en France.

Transféré à Arsenal à l’été 2019 puis prêté dans la foulée à l’ASSE pour s’aguerrir, William Saliba n’a pas disputé la moindre rencontre officielle avec Arsenal cette saison. Si bien qu’un retour à l’ASSE serait dans les tuyaux lors du mercato hivernal par le biais d’un prêt. Pour The Daily Telegraph , Saliba et Arsenal devraient s’entendre dans les prochains jours pour trancher concernant son avenir proche et un potentiel départ lors du mercato hivernal. Et ça sentirait assez bon pour l’ASSE, bien que tout ne soit pas bouclé.

Saliba pour un retour en France, mais…