Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal fait un voeu pour la vente de l’OM !

Publié le 5 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Multipliant les sorties médiatiques ces derniers jours, Mourad Boudjellal a relancé le feuilleton de la vente de l’OM. A ce sujet, le collaborateur de Mohamed Ayachi Ajroudi a d’ailleurs un souhait.

A l’occasion de la sortie de son livre, Mourad Boudjellal enchaine les interviews. L’occasion pour l’ancien patron du RCT de remettre de l’huile sur le feu à propos de la vente de l’OM. Alors que le feuilleton s’était calmé ces derniers mois, voilà qu’il repart de plus belle. En effet, lors de ses sorties médiatiques, Boudjellal, qui prétend au rachat du club phocéen avec Mohamed Ayachi Ajroudi, s’est dit certain que Frank McCourt allait finir par vendre l’OM. La question est de savoir à qui et le possible futur président marseillais espère une bonne nouvelle à ce sujet.

« J’espère que notre projet sera retenu »