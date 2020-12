Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce très claire de Mourad Boudjellal sur ses plans !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h45 par D.M.

Mourad Boudjellal a de nouveau émis le souhait de racheter l’OM. Et pas question pour l’ancien président du RCT de s'impliquer dans une autre équipe.

Accompagné de son partenaire, Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal avait fait le tour des médias durant l’été afin d’exprimer son souhait de racheter l’OM. Ces derniers mois, l’ancien président du RCT s’était montré plus discret, mais son projet de rachat est revenu au centre de l’actualité. A l’occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop », Mourad Boudjellal a, de nouveau, enchaîné les entretiens à la presse et n’a pu échapper aux questions sur la vente de l’OM. Et le dirigeant a indiqué qu'il voulait toujours prendre la place de Frank McCourt à la tête de la formation phocéenne. « Marseille c’est une ville rebelle comme Toulon, où je suis né (à Ollioules, en fait, juste à côté). Rendez-vous compte ! L’OM, pour moi, c’est le fantasme d’une fin de vie. Si j’y arrive, je serais dans la peau du perchiste qui vient de passer 6,30 m… » a-t-il déclaré lors d'une entretien à Ouest-France .

« Ce sera ici ou rien »