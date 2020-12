Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Plus qu’une question de jours pour Saliba ?

Publié le 4 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

William Saliba devrait être prêté en janvier prochain et plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir. Le défenseur devrait étudier les options qui s’offrent à lui dans les prochains jours et prendre une décision définitive.

Prêté la saison dernière à l’ASSE, William Saliba pourrait bien faire son grand retour à Saint-Etienne lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur central, qui ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, serait prêt à se relancer dans une autre équipe et la formation de Claude Puel parait en bonne position dans ce dossier. Selon les informations de But Football Club , William Saliba privilégierait un départ à l’ASSE en janvier prochain. Mais en réalité, le joueur n’aurait toujours pas pris de décision définitive sur son avenir.

Une décision prise par Saliba dans les prochains jours