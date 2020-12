Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le retour de William Saliba se précise plus que jamais !

Publié le 2 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le prêt de William Saliba à l’ASSE a échoué de peu lors du dernier mercato, cet hiver, le défenseur d’Arsenal devrait bel et bien faire son retour dans le Forez.

Formé et révélé aux yeux de tous à l’ASSE, William Saliba a fini par être recruté par Arsenal à l’été 2019. Toutefois, le défenseur central a immédiatement été prêté chez les Verts, où il a donc continué sa progression la saison dernière. Une histoire qui aurait pu se poursuivre cette saison. En effet, lors du dernier mercato, suite au départ de Wesley Fofana à Leicester, l’ASSE a tenté de faire revenir Saliba en prêt. Alors que les discussions étaient bien engagées et que l’affaire touchait à son but, elle a finalement capoté au dernier moment pour quelques problèmes administratifs. Toujours à Arsenal, le joueur de Mikel Arteta devrait toutefois bien faire son retour à Geoffroy Guichard d’ici quelques semaines.

Saliba veut l’ASSE !