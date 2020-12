Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le grand ménage de Claude Puel sera compliqué !

Publié le 2 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Lors du mercato hivernal, Claude Puel devrait continuer son grand ménage. Mais pour l’entraîneur de l’ASSE, cela pourrait ne pas être si simple. Explications.

En mettant en place un projet axé principalement sur la jeunesse à l’ASSE, Claude Puel a décidé de mettre de côté plusieurs anciens cadres. Cet été, une liste noire avait ainsi été établie dans le Forez, mais tous les joueurs qui étaient sur celle-ci ne sont pas partis. C’est notamment le cas de Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri. Initialement mis de côté, les deux joueurs ont depuis été réintégrés par Puel, qui ne compterait toutefois toujours pas sur eux à long terme. Un départ reviendra donc sur la table en janvier pour Khazri et Boudebouz, qui n’a cependant pas envie de quitter les Verts en janvier.

« J’ai envie de faire beaucoup ici »