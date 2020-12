Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un énorme rebondissement pour Saliba ?

Publié le 2 décembre 2020 à 1h00 par A.M.

Grande priorité hivernale de l'ASSE, William Saliba pourrait être réintégré par Mikel Arteta, ce qui pourrait compromettre les plans de Claude Puel.

Après avoir connu une fin de mercato estival frustrante avec les prêts ratés de William Saliba et M'Baye Niang, l'AS Saint-Etienne ne compte pas connaître de nouveaux échecs durant le mois de janvier. Dans cette optique, Claude Puel semble avoir les idées claires et n'a pas changé ses plans puisqu'il cherche toujours un défenseur centre et un attaquant. Et la priorité n'a pas changé, William Saliba est toujours suivi. Mais la situation pourrait toutefois rapidement évoluer.

Arteta pourrait réintégrer Saliba