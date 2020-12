Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les plans de Claude Puel prennent forme pour cet hiver !

Publié le 1 décembre 2020 à 13h30 par A.M.

A un mois de l'ouverture du mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne semble déjà connaître les grandes lignes de son recrutement. Entre arrivées et départs, Claude Puel sait globalement à quoi s'en tenir.

Cet été, Claude Puel a rapidement défini son plan de vol pour le mercato. Ainsi, l'entraîneur de l'ASSE souhaitait réaliser une véritable revue d'effectif à la fois pour des raisons économiques en se séparant de plusieurs gros salaires, mais également sportives, Claude Puel souhaitant repartir sur de nouvelles bases. Mais force est de constater que ce projet a atteint ses limites puisque les Verts restent sur 8 matches sans victoires en Ligue 1 et pointent à la 15e place. Le départ de Welsey Fofana en fin de mercato a soulagé les finances du club, mais a également eu un gros impact sportif puisque dans les dernières heures du marché, l'ASSE a raté le prêt de William Saliba, ainsi que celui de M'Baye Niang. Par conséquent, ces dernières heures, Mathieu Debuchy a réclamé des renforts pour cet hiver : « Dans l’état actuel, on a peut-être besoin de deux ou trois joueurs. Pour compléter cet effectif, que ça soit en défense ou en attaque. Je fais confiance au coach pour apporter ces solutions ».

Saliba la priorité

Et Claude Puel en a également conscience. Dans cette optique, William Saliba est toujours la priorité de l'ASSE. Le défenseur français n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal et un prêt cet hiver est plus qu'envisageable. Selon les informations de BUT, Saliba fait d'un retour dans son club formateur une priorité quelques semaines après que son prêt a capoté dans les derniers instants du mercato estival. Mais cet hiver, la situation pourrait être différente et permettre à Claude Puel de récupérer son défenseur afin de compenser le départ Wesley Fofana. Un attaquant est également espéré. Et alors que l'ASSE avait failli obtenir le prêt de M'Baye Niang, c'est désormais Islam Slimani qui est visé. Mais afin de parvenir à se renforcer, les Verts devront vendre. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, la vente de Wesley Fofana n'a pas suffi à résoudre tous les problèmes financiers du club du Forez qui doit encore trouver 20M€.

Le dégraissage compromis ?